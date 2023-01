Play 4 grote winnaar van nieuwe mediaprijzen Kastaars!, VRT wint drie juryprijzen

Play 4 spande tijdens de uitreiking de kroon met vijf Kastaars!. De zender won de prijs voor beste tv-programma met "De mol". "Bedankt iedereen om deze prijs te gunnen aan een programma dat bijna 25 jaar oud is", zei presentator Gilles De Coster. "Bedankt aan de zender Play 4 en aan Woestijnvis om dit programma terug te brengen. Het is een programma dat in Vlaanderen is geboren en ik denk dat iedereen in Vlaanderen dit programma graag heeft. Het is een eer om ervoor te werken."

"De mol" haalde het van tv-programma's als "The masked singer", "Down the road" en "James de musical". De onverwachte wending in "De mol" vorig jaar werd uitgeroepen tot beste mediamoment. Philippe, die de mol was, verliet het programma vroegtijdig wegens mentale problemen. Die moedige beslissing leverde hem veel respect op van de kijkers en nu ook een Kastaar!.