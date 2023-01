Auto boort zich door gevel huis in Lauwe nadat bestuurder in slaap was gevallen

Het huis van Marie-Christine en haar man raakte zwaar beschadigd. Een deel van de muur is kapot en de verwarming werd van de muur gerukt. De brandweer moest het huis stutten. Gelukkig werd het huis niet onbewoonbaar verklaard, zegt Marie-Christine: “We kunnen gelukkig hier blijven. Onze voordeur is nu afgesloten, maar we kunnen via de achterzijde wel nog binnen."

Marie-Christine is vooral blij dat ze niet gewond raakten: "Mijn man is soms op dat uur al op, gelukkig lag hij nog in bed. Onze zetel staat op de plaats waar de auto inreed. Jaren geleden botste een wagen tegen de elektriciteitspaal voor onze deur, nu dit. Ondanks dat de snelheid verlaagd is, blijven ze hier veel te snel rijden.”

Ook de twee auto' van de buren, die geparkeerd stonden voor de deur, raakten zwaar beschadigd en moesten getakeld worden.