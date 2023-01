Vrachtschip maakt slagzij op kanaal in Beerse

Rond 7 uur vanochtend is opgemerkt dat een vrachtschip slagzij maakte op het kanaal Dessel-Schoten in Beerse. Het vaartuig ligt aangemeerd bij stenenproducent Wienerberger. Gisteravond werd het nog geladen met gevelstenen. Vannacht is de lading vermoedelijk verschoven.

Het schip is 50 meter lang en ligt op de bodem van het kanaal. Daaroor het niet verder kan overhellen. De brandweer is ter plaatse om water uit het schip te pompen. In de loop van de dag zal de lading uit het schip worden gehaald. Er was niemand aan boord. Niemand raakte gewond.