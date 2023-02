Bejaarde man (93) in levensgevaar na aanrijding door tachtigplusser in Loppem

Het ongeval gebeurde zaterdagnamiddag in de Stationsstraat in Loppem. De man van 93 wou de straat oversteken toen het fout ging. Een bestuurder had de voetganger niet gezien en reed hem aan. Het slachtoffer viel hard tegen de grond en raakte zwaargewond. Hij werd geopereerd en is er erg aan toe.

Op de plaats van het ongeval is er geen zebrapad. De bestuurder had niet gedronken. De politie onderzoekt het ongeval