Opnieuw aanslag tegen kantoorgebouw Brasschaat

Uit het onderzoek bleek dat er een verband was met explosies in het Limburgse Maasmechelen enkele dagen eerder. Gisteren is daar opnieuw een zware ontploffing geweest. "Het is nog te vroeg om uitspraken te doen over daders of motieven voor deze aanslag, momenteel wordt alles nog onderzocht", klinkt het nog bij het Antwerpse parket.