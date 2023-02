Brand uitgebroken in basisschool in Elewijt, refter blijft afgesloten

De refter van de school leed rookschade. “Daarom blijft die de komende dagen afgesloten. De rest van de school is vrijgegeven”, zegt de burgemeester. “De luchtkwaliteit in de klassen is in orde. Het is mogelijk dat een deel van de leerlingen voorlopig in de klas moet eten, maar dat is aan de directie.” De refter van de school bestaat uit twee delen. “De grote zaal is zeker bruikbaar voor de voorschoolse opvang.”