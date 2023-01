Britse premier Rishi Sunak ontslaat eigen partijvoorzitter uit zijn regering na onderzoek rond belastingfraude

De Britse premier Rishi Sunak heeft Nadhim Zahawi ontslagen, de voorzitter van zijn eigen Conservatieve partij en minister zonder portefeuille. Zahawi was in nauwe schoentjes terechtgekomen door belastingperikelen. De pers had aan het licht gebracht dat Zahawi een boete had betaald aan de fiscus in een geschil over meerdere miljoenen Britse pond. Dat gebeurde toen hij zelf minister van Financiën was onder Boris Johnson, in 2022.

Huidig premier Sunak had Sir Laurie Magnus, zijn ethisch adviseur, opgedragen te onderzoeken of Zahawi als lid van de ministerraad daardoor de ministeriële code heeft geschonden. Dat onderzoek is duidelijk. Zahawi heeft toen hij minister werd niet aangegeven dat de belastingdienst zijn aangifte aan het onderzoeken was. Zelf sprak Zahawi van slordigheid van zijn kant. Dat is een ernstige inbreuk op de ministeriële code en premier Sunak kon niet anders dan Zahawi op staande voet ontslaan. Sunak had zelf bij zijn aantreden gezegd dat hij integriteit en professionalisme hoog in het vaandel zou dragen.