Carnavalsmedaille in Vosselaar na wekenlang zoeken eindelijk gevonden

De gouden carnavalsmedaille die begin november in Vosselaar verstopt werd, is eindelijk gevonden. De voorbije weken en maanden was zowat heel de gemeente in de ban van de medaille die ergens in Vosselaar begraven was in een houten kistje. De medaille werd vrijdagavond door een echtpaar, hun zoon en zijn vriendin opgegraven in het natuurdomein "Het Hof" aan de Krikskensstraat, op de grens van Vosselaar en Beerse. Tips op sociale media hadden de afgelopen dagen heel wat mensen naar het natuurdomein "Het Hof" gelokt.