Charlotte (33) uit Geluwe rijdt BK paradressuur: "2 jaar geleden kreeg ik te horen dat ik MS had"

Charlotte Couckuyt (33) rijdt eind mei het BK paradressuur. De Geluwse hoopt in 2028 op de Paralympische Spelen in Los Angeles te staan. Dat zijn de Olympische Spelen voor mensen met een lichamelijke handicap, visuele beperking en/of hersenverlamming. In 2020 kreeg ze, na een val van haar paard, te horen dat ze MS heeft.