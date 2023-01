De doos van Pandora zoals die werd geopend door CD&V-vicepremier Van Peteghem

Bart De Wever ziet het einde van het land plaatsvinden in 2024 of uiterlijk in 2029. Het punt is dat Jeremie Vaneeckhout in zijn republiek een gevoelige snaar raakt: volgend jaar leidt de voorzitter van de N-VA zijn partij al 20 jaar naar datzelfde einddoel, en op die twintig jaar is hij daar nog geen stap dichterbij geraakt. Behalve dat er natuurlijk maar één Weimarmoment nodig is om in één klap de droom van De Wever te realiseren.