Moet België zich bij Nederlands-Duits bataljon voegen en tanks leasen?

Oud-kolonel Roger Housen, die ook in de studio van "De zevende dag" zat, loopt niet meteen warm voor het plan. Hij nuanceert het belang van tanks in de oorlog in Oekraïne. "Ze zijn geen game-changer, ze zullen het conflict niet doen kantelen. Er zijn ook andere lessen te trekken uit het conflict in Oekraïne. Drones zijn bijvoorbeeld veel belangrijker als je ze goedkoop en massaal kan inzetten."

Oekraïne zou ook gevechtsvliegtuigen kunnen gebruiken in de oorlog met Rusland. Daardoor komen de Belgische F16-gevechtsvliegtuigen in beeld, maar die kwestie is niet aan de orde momenteel. België heeft er sowieso niet heel veel meer, en heeft die zelf nodig. Pillen onderstreept dat het conflict zeker niet buiten de grenzen van Oekraïne mag komen.

Ook Housen wijst erop dat het leveren van gevechtsvliegtuigen - bijvoorbeeld met goedkeuring van de Verenigde Staten - het gevaar meebrengt dat het conflict verder kan escaleren, omdat Rusland wellicht scherp zal reageren.