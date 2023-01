N-VA-voorzitter De Wever wil meer zelfbestuur voor Vlaanderen "extralegaal" afdwingen, Groen kritisch: "Vlaanderen doet het niet beter" 

Eerder in het gesprek had Vaneeckhout de N-VA "de partij van de dakloosheid, van besparingen in de zorg en de drama's in de kinderopvang" genoemd. "Vlaanderen is de enige entiteit in dit land die nog structureel gezond is", verdedigt De Wever zich. "De federale regering zit daarentegen in het putje van de wereld: de hoogste belastingen, de grootste tekorten en jullie smijten met geld, zonder voorwaarden. Daar doen wij niet aan mee. De budgetten voor Welzijn zijn systematisch verhoogd. Maar de overheid kan niet alle tekorten dekken: die realiteit aanvaarden wij."