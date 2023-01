Veganisten boos om carnavalsnummer "De laatste schnitzel" in Keulen

Bij "Loss mer singe" kwamen verschillende klachten binnen, nadat het nummer in de wedstrijd opgenomen werd. "De klachten kwamen vooral van veganisten, al waren er ook vleeseters niet zo blij met het nummer", zegt de organisator van de wedstrijd op de openbare omroep WDR. "We hadden niet verwacht dat het nummer zo zou polariseren", zegt het duo zelf. "We blijven het nummer in elk geval verder spelen. We vinden het gedoe eigenlijk wel plezant."

In Duitsland kunnen nummers op de zogenoemde "Index" belanden, een lijst van liederen die verboden worden omdat de tekst kwetsend is, oproep tot geweld, etc. Dat een carnavalsnummer in die 'Index' zou belanden, kunnen ze zich in Keulen niet voorstellen. "Het is net een van de belangrijkste functies van het Keuls carnaval dat alles aan bod kan komen. Dat moet met alle actuele thema's zo zijn", zegt Christoph Kuckelkorn, voorzitter van het Keuls carnaval.