Inzamelactie levert 15.000 euro op voor ouders overleden Daan uit Waregem

Het geld van de actie zal gebruikt worden om de kosten van de begrafenis en de advocaat te betalen. Het doel van 15.000 euro is nu bereikt, zegt Philine Vanhelleputte: "De ouders zijn zeer dankbaar voor de lieve en hartverwarmende woorden bij de donaties. De mensen konden een woordje nalaten of anoniem storten. Die woorden van troost zijn hartverwarmend voor hen."

De inzamelactie stopt nu, want het is niet de bedoeling dat er meer geld dan nodig wordt ingezameld. "We willen zeker geen misbruik maken van de emotionaliteit van de maatschappij en zo. We hadden dat bedrag vooropgesteld en het is nu gehaald. Je kan dus niet meer storten", vertelt Philine.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op het nummer 1813 of de website zelfmoord1813.be.