Zeker 3 doden en meer dan 800 gewonden bij aardbeving in Iran

De aardbeving had een magnitude van 5,9 en trof vooral de stad Khoy, in de provincie West-Azerbeidzjan. Minister van Binnenlandse Zaken Ahmad Vahidi is naar de stad afgereisd om zich te vergewissen van de situatie, zo berichtte het staatspersagentschap IRNA.

Vlak bij Khoy was er op 18 januari ook al een aardbeving, toen met een magnitude van 5,8. Honderden mensen raakten toen gewond.

Iran bevindt zich op de rand van verscheidene tektonische platen en is dan ook gevoelig voor aardbevingen. De dodelijkste beving, met een magnitude van 7,4, dateert van 1990. In het noorden van het land vielen toen 40.000 doden en 30.000 gewonden. Een half miljoen mensen raakte dakloos.