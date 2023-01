Israëlische premier Benjamin Netanyahu wil meer burgers bewapenen en meer huizen van families van daders slopen

Na de schietpartijen waarbij vrijdag negen ultra-orthodoxe Joden werden doodgeschoten nabij een synagoge in Oost-Jeruzalem, werd de dader doodgeschoten en werden 42 vrienden en verwanten van de dader opgepakt. Enkele uren later volgde een tweede schietincident, waarbij een jonge Palestijn twee burgers neerschoot. De slachtoffers raakten gewond. De jonge dader is opgenomen in het ziekenhuis.