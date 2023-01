Jan Rodts, het gezicht van Vogelbescherming Vlaanderen, gaat na 34 jaar met pensioen: "Nog altijd even gek van mijn huismussen"

Op 10 april 1989 begon Rodts als directeur bij de Vlaamse afdeling van het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels (KBVBV). "Ik had nochtans geen opleiding als bioloog of zo achter de rug", vertelt Rodts in "De ochtend" op Radio 1. "Mijn vader was fabrikant in kousen en zag mij als zijn opvolger. Ik was niet zo goed op school, ik was wel heel handig. Ik studeerde mechanica breikunde en werkte ook effectief tien jaar in een bedrijf dat textielmachines herstelde." Maar gaandeweg sloop de liefde voor de natuur erin. "Ik volgde cursussen natuurgids, natuurinzicht, bosbekwaamheid. In 1989 ben ik zo bij de KBVBV beland."

Rodts koos voor die organisatie omdat hij veel bewondering had voor haar daadkracht en doorzetting. "Het was een vereniging die vocht voor een betere wetgeving, een betere bescherming van fauna. Het was een heel andere tijd, waar nog veel mocht en kon. We waren ook op het terrein actief, illegale vogelvangst opsporen, jachtmisbruiken vaststellen. We werkten daarvoor heel nauw en heel goed samen met de rijkswacht."