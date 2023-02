Jobdag in gevangenis Antwerpen lokt zo'n 100 geïnteresseerden: "Cipier is knelpuntberoep, nood aan nieuwe mensen door personeelstekort en overbevolking" 

In Antwerpen heeft de gevangenis aan de Begijnenstraat vandaag een jobdag georganiseerd. "Daarmee kunnen we mensen vooral een stuk sneller aannemen dan normaal", legt leidinggevende Chantal Moens uit. "Normaal duurt de selectieprocedure erg lang en wordt die vanuit Brussel georganiseerd. Nu krijgen mensen een rondleiding en als ze geïnteresseerd zijn, komen ze meteen voor een jury."

Die jury beslist nadien meteen over de kandidatuur. "We weten al wel deels wie we voor ons hebben doordat mensen hun rijksregisternummer moesten doorgeven om zich in te schrijven voor deze jobdag", vult ze aan. "Zo weten we al of iemand een strafblad heeft of niet bijvoorbeeld."