Jobstudenten verliezen Groeipakket niet langer na een arbeidsongeval: minister Crevits (CD&V) draait "onrechtvaardige" regel terug

Jobstudenten en student-werknemers worden in Vlaanderen vanaf de eerste dag van tewerkstelling beschermd tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten. Alleen: zodra je die uitkering kreeg, speelde je tot dusver voor die maanden je Groeipakket - de vroegere kinderbijslag - kwijt, omdat er een zogenoemd "cumulverbod" bestaat. In 2021 was dat het geval voor 2.789 jongeren tussen de 18 en 25 jaar.