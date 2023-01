Gevechtspiloot uit Leuven die omkwam tijdens WO II herdacht in Schotland: "Symbool voor de velen die hun leven hebben opgeofferd"

Henri Delabastita haalde al in 1926 zijn militaire pilotenbrevet en maakte deel uit van het Belgische reserveleger. In 1939 werd hij dan ook opgeroepen voor de oorlog. "Maar in 1940 liep het mis", vertelt Dirk Delabastita in "De ochtend" op Radio 1. "In de Kempen werd hij neergeschoten door het Duitse leger en gearresteerd. Zo is hij terechtgekomen in een kamp in Colditz (waarover in de jaren 70 nog een Britse tv-reeks is gemaakt, red.). Na een paar maanden kwam hij vrij, in omstandigheden die we niet goed kennen."