Red Flame Nicky Evrard krijgt eetbare gouden schoen uit chocolade cadeau van thuisbasis Balegem

Vandaag werd Red Flame en doelvrouw bij Oud-Heverlee-Leuven Nicky Evrard in de bloemetjes gezet door het bestuur van Balegem, het dorp waar ze zelf vandaan komt. Ze kreeg een tweede Gouden Schoen cadeau uit chocolade, gemaakt door een bakkerij in Zottegem. "Ik was ontzettend vereerd toen schepen Christ Meuleman mij contacteerde om zondag een tweede, speciale versie van mijn Gouden Schoen in ontvangst te nemen", reageerde Nicky Evrard.

Ook de assistent-coach van de Belgian Red Flame, Chris Vanderhaeghen, was er vandaag bij. "Het is echt zot dat het meisje dat hier in de lokale club in Strijpen ooit is beginnen voetballen, vandaag in de internationale pers komt. Ze heeft een ongelooflijk traject afgewerkt. We weten allemaal hoe hard ze hiervoor gewerkt heeft. Na het fantastische EK van deze zomer won ze als kers op de toepasselijke taart de Gouden Schoen er bovenop. Een fantastisch moment", besluit Chris.