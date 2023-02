Nieuw prinsenpaar van Carnaval Halle zijn juf Evy en meester Steve: "Gevoel is overweldigend"

In het echte leven zijn Steve en Evy een koppel en staan ze beiden voor de klas. Juf Evy en meester Steve waren dan ook dolgelukkig toen ze uitgeroepen werden tot prins en prinses carnaval. “We zijn overdonderd door de emoties. Maar we gingen ervoor en het kon niet beter eindigen. Het gevoel is echt overweldigend. Dit resultaat was onze grote droom.”

Op 18, 19 en 20 maart is het drie dagen Carnaval Halle. Dan wordt het prinsenpaar op verschillende plaatsen verwacht. “We zullen eens moeten bekijken waar we overal naartoe moeten gaan. Dat is drie dagen alles geven en ons amuseren. Het zal een weekend zijn dat we nooit meer zullen vergeten”, zeggen Steve en Evy.