Peter Paul en Heleen voeren samen met hun baby's actie in Vlaams Parlement voor betere kinderopvang: "Urgentie nog niet duidelijk genoeg"

De ouders die in het parlement de situatie in de kinderopvang willen aanklagen, hebben zich verenigd in het Crisiskabinet Kinderopvang. Peter Paul Vossepoel is de vader van het kindje dat de beruchte uitspraak bij De Gucht ontlokte. "Ik had daar wel moeite mee", zegt hij in "De zevende dag" op Eén.

"We zitten in het parlement omdat er te weinig aandacht is voor de opvangcrisis. Er kwam dan ook nog steun voor die opmerking (enkele parlementsleden applaudisseerden, red). Wat ons betreft, bevestigt dat nog maar eens waarom wij naar daar moeten trekken, om het onder de aandacht te blijven brengen."

Er is al op veel andere manieren geprobeerd om de aandacht te trekken, zegt Heleen Struyven. "Virale open brieven, getuigenissen van ouders, tekeningen, Sintbrieven, experts die het in de studio's komen uitleggen. En nog lijkt het niet door te dringen op de plek waar het om draait, bij onze politici."