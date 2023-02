Traditionele Pauwelviering trekt door de straten van Galmaarden

De Pauwelviering is al sinds een eeuw vergroeid met de Pajotse gemeente. Over het ontstaan zijn er verschillende verklaringen. De meest aanneembare verwijst naar een legende van 1382. Na de plundering van Geraardsbergen bleven de doden in groten getale op de velden liggen, zodat vele ziekten onder mensen en dieren ontstonden. Er woedde een vreselijke pest. Op het feest van Paulus’ Bekering, op 25 januari, verscheen te midden van alle onheil een witte ruiter, die roggebroodjes uitdeelde. De mensen aten ervan en de pest verdween. De onbekende witte ruiter, aan wie men de redding te danken had, was de heilige Paulus, de dorpspatroon.

Sindsdien is er elk jaar op de zondag na 25 januari de Pauwelviering. Een inwoner van Galmaarden kruipt dan in de huid van de witte ridder en verdeelt roggebroodjes. Dit jaar ging de eer naar Joran De Borre. “Het geeft een goed gevoel”, zegt Joran. “Ik kijk er al heel lang naar uit, van toen ik klein was. In 2006 ben ik ook al kinder-Pauwel geweest. Vandaag ga ik roggebroodjes “zaaien” onder de mensen. Pauwel kan je maar één maal in je leven zijn, dus ik ga er volop van genieten.”