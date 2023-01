Politie van Memphis ontbindt speciale eenheid na dood Tyre Nichols

Volgens de politie is het "in het belang van iedereen om de zogenaamde Scorpion-eenheid permanent te deactiveren", ook al hebben agenten die niet betrokken waren bij de dood van Tyre Nichols kwaliteitsvol werk geleverd.

Politiechef Cerelyn Davis richtte de 50 agenten tellende eenheid Scorpion (Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods) op in het najaar van 2021. De eenheid had als taak om kleine arrestaties uit te voeren in buurten met veel criminaliteit.

Vijf agenten van de eenheid gebruikten op 7 januari ernstig geweld bij de arrestatie van Nichols, die drie dagen later in een ziekenhuis overleed. Zij zijn ontslagen en worden vervolgd voor onder meer doodslag. De beelden van de arrestatie werden vrijdag vrijgegeven.