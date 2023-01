Sabien Clement en Mieke Versyp krijgen René Goscinny Prijs overhandigd op Stripfestival van Angoulème

Het album "Vel" zat ook in de officiële selectie van het festival. Het boek kwam uit in 2021 en was meteen een succes. De Franstalige versie kwam afgelopen herfst uit. Het boek draait om een tekenares en een model die elkaars pad kruisen in een tekenatelier. Hun relatie draait om kwetsbaarheid en lichamelijkheid, om kijken en bekeken worden.

De René Goscinny Prijs bestaat al sinds 1988 en is een hommage aan de Franse stripscenarist die overleed in 1977. Goscinny schreef onder meer scenario's voor Lucky Luke en Asterix. De prijs werd in het leven geroepen door zijn weduwe. De winnaars krijgen een beeldje en een geldbedrag van 2.500 euro.