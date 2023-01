Schilderij van Antoon Van Dyck dat gevonden werd in schuur in New York geveild voor 3,1 miljoen dollar

Een herontdekt schilderij van de Vlaamse barokschilder Antoon Van Dyck is in New York geveild voor 3,1 miljoen dollar (2,85 miljoen euro). Het schilderij werd eind vorige eeuw gevonden door een kunstverzamelaar in een schuur in de staat New York. Hij kocht het werk aan voor 600 dollar. Later werd het officieel erkend als een Van Dyck.