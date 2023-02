Scouts krijgen cheque van Diestse handelaars nadat brand materiaal vernielt

“We zijn daar superblij mee”, zegt Emma Boone van de scouts Sint-Lutgardis. “We kunnen het geld zeker goed gebruiken. Het zal vooral naar nieuw speel- en kampmateriaal gaan, want dat zijn we kwijtgeraakt in de brand. Het geld zal misschien niet volstaan, maar het is toch een mooi bedrag en er zijn nog andere verenigingen uit Diest die ons willen helpen. We kregen ook al materiaal cadeau, dus ons kamp deze zomer komt helemaal goed.”