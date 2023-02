Sint-Niklaas organiseert een heel jaar activiteiten om het verhaal van Reynaert de vos levendig te houden

Er komen wandel-, fiets-, en autozoektochten. "De Reynaertroutes en de Reynaertrondleiding worden in de kijker gezet en zowel in de bib als in de stedelijke musea komen dit jaar expo’s", verduidelijkt de schepen. "Daarnaast hebben we een Reynaertpraline ontwikkeld, komt er een uniek Vosbier en zal ook het Reynaertgebak, dat dit jaar vijftig jaar bestaat, extra worden gepromoot."

Het hoogtepunt is in september met een musical. "Het wordt een nieuwe versie van het klassieke Reynaertverhaal over leugens, over goed en kwaad, over feit en fictie. Waarin heel actuele thema’s aan bod komen,” lichtte schepen voor cultuur Filip Baeyens (N-VA) al toe. "De vos in de musical is als het ware een afspiegeling van de maatschappij in 2023", aldus Baeyens.