Laurien Decibel, coach bij "The greatest dancer van Vlaanderen": "Dans is geen hobby, maar volwaardige kunstvorm en beroep"

Een boodschap die zij vooral wil meegeven aan de dansers die ze coacht, is om niet te lang in de put te blijven zitten als ze niet tevreden zijn over hoe ze gedanst hebben of negatieve commentaar krijgen.

"Mentale veerkracht is superbelangrijk. Dat heb ik zelf ondervonden. Als ik naar een auditie ging en ik had de job niet, was ik een paar dagen kapot. Dat heeft mij heel hard vertraagd. Hoe sneller je dat achter je kunt laten, hoe sneller je gaat evolueren. Het is tijdverspilling om je slecht te voelen over iets wat je niet in de hand hebt. Zolang je hard blijft werken en je 100 procent smijt, ga je er altijd wel geraken. Dat wil ik meegeven aan hen."