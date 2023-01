Jongen van 15 ernstig gewond aan hand na ongeval met vuurwerk in Essen

De feiten speelden zich gisteravond af in een tunneltje aan Hemelrijk, nabij het station van Essen. "Het vuurwerk had geen lont meer, mogelijk was het daarom weggegooid of achtergelaten door de oorspronkelijke eigenaar", zegt korpschef Rudy Verbeeck van de lokale politiezone Grens. "De jongen heeft er niet beter op gevonden dan het toch aan te steken, in zijn hand. Dat heeft jammer genoeg tot verwondingen geleid."

Een ziekenwagen en MUG kwamen ter plaatse en de tiener is met ernstige verwondingen aan zijn hand overgebracht naar het ziekenhuis. Hij zal daar een operatie moeten ondergaan. De politie waarschuwt naar aanleiding van het incident nogmaals voor de gevaren van vuurwerk.