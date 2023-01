Accijnshervoprming Van Peteghem (CD&V) voor energiefactuur stuit op kritiek binnen regering: "1 april is té vroeg"

Wouter Beke (CD&V), Kamerlid en partijgenoot van Van Peteghem, verdedigt het voorstel: "De waarheid is dat we de btw op 6 procent willen houden, maar het is wel gekoppeld aan de accijnshervorming." Volgens CD&V is hun voorstel ook voordeliger voor de mensen: "De btw die blijft op 6 procent staan, anders (als de btw in april terug naar 21 procent zou gaan, nvdr.) zou dat betekenen dat de mensen 57 euro meer moeten betalen per maand. Maar er is wel een accijnshervorming aan gekoppeld, daardoor komt er 20 euro bij op de factuur per maand, maar dat betekent nog steeds dat de mensen 37 euro minder moeten betalen", aldus Wouter Beke (CD&V).