Vogels spotten tijdens vogelbeurs in Leefdaal: “Hobby is aan het uitsterven”

“Ik ben een vogelliefhebber in hart en nieren”, zegt een man uit Lint. “Ik ben vanmorgen om 5 uur opgestaan om hier op tijd te zijn. Je moet iets over hebben voor je hobby. Mijn ouders deden dat vroeger al, dus ik heb het van thuis meegekregen. Ik heb zo’n 250 vogels. Je moet er ook echt elke dag mee bezig zijn. Ik kom na mijn werk om 18 uur thuis en zit dan tot 22 uur in mijn vogelkot. Het is ontspanning na een zware werkdag.”

“Het is de hobby voor de kleine man”, zegt een man uit Perk. “Het is een gezellige hobby, zeker als je gepensioneerd bent. Je moet er elke dag mee bezig zijn. Je moet de vogels eten en drinken geven, verzorgen, kweken, naar shows gaan. Het is bijna een fulltime bezigheid.”