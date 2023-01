Voor het eerst haalde de Europese Unie meer elektriciteit uit wind- en zonne-energie dan uit gas

In de strijd tegen de klimaatverandering moeten we zo snel mogelijk af van de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool, om zo minder broeikasgassen uit te stoten. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zo bleek vorig jaar nog op de klimaatconferentie in Sharm-el-Sheikh, en intussen is er ook de economische realiteit. 2022 was een heel speciaal energiejaar met een grote energiecrisis. Steenkool werd plots weer gewild, na de terugval in Russisch gas. Wat zou het effect zijn op het gebruik van fossiele brandstoffen, en hoe zou de hernieuwbare energie er uitkomen?

Over de energiemix in de EU vorig jaar heeft Ember een rapport klaar. Opvallend: er werd voor het eerst meer elektriciteit opgewekt uit wind- en zonne-energie dan uit gas.