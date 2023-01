Vrouw van 25 uit Eppegem vermist nadat ze met fiets in Zenne is beland

Het ongeval deed zich in afgelopen nacht rond 1 uur voor in de Stationsstraat in Zemst, vlak bij de Chiro en het jeugdhuis Tramalant. De vrouw belandde om onduidelijke reden met de fiets in het water.

Enkele mensen die het ongeval zagen gebeuren, verwittigden meteen de hulpdiensten. Die kwamen ter plaatse en duikers ging ook in het water om de vrouw te zoeken. Er werden ook drones ingeschakeld en een sonarboot voor wateronderzoek, maar het lichaam kon niet meer gevonden worden. Om vier uur werd de zoektocht gestaakt.

Vanochtend is opnieuw gezocht door de Cel Vermiste Personen, de brandweer en verschillende politiezones, maar ook nu zonder resultaat. Intussen deed een familielid een aangifte bij het parket. Het parket Halle-Vilvoorde bevestigt dat het gaat om een vrouw van 25 uit Eppegem die vermist is. Ze was op weg van Mechelen naar huis.