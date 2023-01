Vrouw bewusteloos naar ziekenhuis gebracht na brand in kraakpand in Schaarbeek

De brand brak vanmiddag uit rond 16.30 uur in een kraakpand in de Jul Merckaertsstraat in Schaarbeek. De Brusselse brandweer was snel te plaatse. Tijdens de doorzoeking van het pand werd op de tweede verdieping een vrouw bewusteloos gevonden. Er werd onmiddellijk gestart met de reanimatie. De vrouw werd uiteindelijk in zeer onrustwekkende toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Hoe de brand ontstaan is, is voorlopig nog niet duidelijk. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse met 2 autopompen, 2 autoladders, een MUG en 3 ziekenwagens. De politie van Brussel stelde een perimeter in.