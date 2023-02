Waasland Shopping nu al positief over de soldenperiode: "Op sommige dagen meer dan 30.000 bezoekers"

In het shoppingcenter kon je het voorbije weekend nog over de koppen lopen. De laatste afprijzingen liepen op tot 70 procent, en konden heel wat klanten bekoren. Officieel loopt de soldenperiode pas dinsdag af, maar Waasland Shopping maakte nu al een voorlopige balans op. En daar zijn ze best tevreden mee. "De bezoekersaantallen scheerden hoge toppen. We kregen op sommige zaterdagen meer dan 30.000 bezoekers", reageert manager Vincent Hermans.

Tussen het shoppen door konden de klanten ook nog genieten van demonstraties van de Chinese Kung Fu en Tai Chi demonstraties en werd naar aanleiding van het Chinese nieuwjaar ook Chinees knalvuurwerk aangestoken. Volgens de traditie verjaagt dit immers de kwade geesten.