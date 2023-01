47.319 bestuurders reden vorig jaar te snel op de werfzone aan viaduct van Boorsem

De renovatiewerken aan het viaduct van Boorsem gingen begin 2022 van start. De eerste brughelft is 3 weken geleden volledig hersteld en nu is de renovatie van de tweede brughelft begonnen. Die tweede fase zal nog zeker tot de zomer duren en kan verkeershinder veroorzaken. Om de veiligheid van de wegenwerkers en de automobilisten te verzekeren, is er in de werfzone een snelheidsbeperking ingevoerd.