70 jaar geleden overstroomde Kallo: "Maandenlang stroomde het water ons dorp binnen"

Maandenlang stroomde het water Kallo binnen, en veel huizen en boerderijen raakten beschadigd. Het was ook niet simpel om de gebroken dijken te herstellen. "Nog zo’n zes maanden lang is Kallo onderhevig geweest aan de getijden van de Schelde", herinnert André zich. "Ik had het geluk dat ik bij een tante en nonkel in het Antwerpse kon logeren tijdens die periode, maar in het dorp kreeg men elke dag nog bezoek van de Schelde. Er was namelijk een gigantische bres ontstaan in Pijp Tabak, een dijk op grondgebied Zwijndrecht. Het duurde maanden voor dat gat gedicht kon worden en daardoor stroomde het water van de Schelde dagelijks onze polders in tot in het centrum van Kallo. De soldaten van het leger kwamen ons toen helpen om zandzakjes te vullen en daar de huizen mee te beschermen. Ze bouwden zelfs een metershoge muur om het water tegen te houden."

Nu, 70 jaar later, houdt Beveren op woensdag 1 februari een speciale plechtigheid om de overstromingen in Kallo te herdenken. En er komt ook een tentoonstelling.