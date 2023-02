A8 in Halle wordt volwaardige autosnelweg

Door de ingrepen zal het verkeer op de A8 niet alleen vlotter verlopen, maar ook veiliger worden. Nu zijn er nog heel wat plekken waar ook voetgangers en fietsers de A8 kunnen oversteken. Die gevaarlijke punten wil de Vlaamse regering wegwerken.

Buurtbewoners maken zich intussen zorgen over de bereikbaarheid van sommige wijken. Als de A8 in Halle een volwaardige snelweg wordt, dan zullen wijken als Essenbeek en Rodenem van de rest van de stad worden afgesneden. Bewoners hopen daarom dat de A8 in Halle ondertunneld wordt. "Maar waar en hoe dat precies zal gebeuren, dat is nog niet beslist", zegt Philippe Loomans, van het studiebureau Sweco. Dat studiebureau werkt in opdracht van de Vlaamse regering de toekomstplannen van de A8 uit.