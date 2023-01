Acteur Adama Niane - Léonard uit populaire Netflix-serie "Lupin" - overleden

Niane vertolkte in "Lupin" zeven afleveringen de rol van Léonard die ingehuurd wordt door Hubert Pellegrini. De acteur was ook te zien in de serie "Plus belle la vie", als advocaat Sébastien Sangha, en als wiskundeleraar in "Sam". In 2019 speelde hij de hoofdrol in de thriller "Furie" (of "Get it") en had een bescheiden rol in de cultfilm "Baise-moi" (2000).



Omar Sy uit "Lupin" eert zijn collega in een tweet: "Een geweldige acteur naast wie ik de kans en het genoegen had te spelen. Een man van zeldzame welwillendheid en vriendelijkheid." Ook regisseur Olivier Abbou, die met hem "Furie" en "Maroni" draaide, staat aan de grond genageld op Instagram: "Niane was toegewijd, getalenteerd, krachtig. Hij was mijn held, vriend en kompaan."