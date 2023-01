Opnieuw Amerikaanse agent geschorst voor betrokkenheid bij dood Tyre Nichols

Eerder werd de Scorpion-eenheid "permanent gedeactiveerd" door de politie van Memphis. De eenheid Scorpion (Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods) werd in 2021 opgericht en had als taak om kleine arrestaties uit te voeren in buurten met veel criminaliteit. De agenten, die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Nichols, waren leden van deze eenheid.



De uitvaartdienst van Nichols vindt woensdag plaats in een kerk in Memphis.