"Wees moedig en kom op voor mensen uit de regenbooggemeenschap": Antwerp Pride in het teken van "Braveolution"

De organisatoren willen dat thema niet alleen in de kijker zetten tijdens de Antwerp Pride zelf, maar ook het hele jaar door, want er is nood aan, klinkt het. “Als heel Antwerpen een veilige plek zou zijn, dan hadden we geen discussies meer over genderneutrale toiletten, dan kan je hand in hand over straat lopen met iemand met dezelfde genderidentiteit, dan zou dat allemaal geen probleem zijn”, zegt Eetezonne.