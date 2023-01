Antwerps Kathedraalkoor op zoek naar leden van 10 tot 16 jaar voor nieuw meisjes- en jongenskoor

De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen is op zoek naar zangers tussen de 10 en 16 jaar die zich willen aansluiten bij een nieuw jongens- en meisjeskoor. “We hebben een moeilijke tijd achter de rug door de coronacrisis. Zingen was een van de gevaarlijkste bezigheden tijdens corona en toen we weer mochten zingen, was het met veel afstand tussen de zangers en met mondmaskers. De omstandigheden waren bijzonder moeilijk”, zegt kapelmeester Sebastiaan Van Steenberge. “We hebben dan beslist om het koor op non-actief te zetten, maar nu willen we opnieuw een frisse start nemen.”