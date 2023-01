Amerikaanse minister Blinken in Israël te midden van opgelopen spanningen met Palestijnen: wat mogen we verwachten van dit bezoek?

De Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken Anthony Blinken is vandaag en morgen in Israël om te spreken met de Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas. De reis van Blinken was al eerder gepland, maar komt er net tijdens een opstoot van geweld tussen Israëli's en Palestijnen. "De Amerikanen zullen vooral een poging doen tot crisismanagement, maar we moeten ons geen illusies maken."