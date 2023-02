Burgemeester Lier verbiedt 90 Beerschot-supporters om zaterdag naar Lier te komen

"Je kan twee dingen doen. Ofwel straf je collectief en laat je helemaal geen bezoekers toe. Maar dan ontneem je alle supporters de kans om de wedstrijd bij te wonen", zegt Verwaest. "Daarom viseren we liever de bekende amokmakers. Die mogen niet in een perimeter rond het stadion komen maar er is altijd een risico dat ze toch naar de binnenstad afzakken om daar voor of na de wedstrijd de confrontatie aan te gaan. Dat kan je voorkomen door hun verbod uit te breiden naar het grondgebied Lier. Dat heb ik dan ook gedaan. Als sommige supporters met een stadionverbod zaterdag om een goede reden in Lier moeten zijn, kunnen we daar afspraken over maken."