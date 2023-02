Buurtwinkel zonder winst en mét expo opent in volkswijk Gent: "Nood aan ontmoeting is groot"

"We hebben een enquête gehouden bij buurtbewoners om te zien aan welke producten ze nood hebben. Zo hebben we ons assortiment samengesteld", zegt initiatiefnemer Koen Vromman. In de rekken ligt koffie, melk, bloem, suiker, rijst, water, frisdrank, toiletpapier, hondenvoeding… "Ik noem het een selectie van het beste van Aldi, Colruyt, Lidl en de Carrefour. We verenigen het in één winkel en vragen er dezelfde prijs voor. We passen het aanbod verder aan." In de winkel is ook een afdeling tweedehandsproducten waar buurtbewoners zaken kunnen inleveren, de opbrengst gaat naar het runnen van de shop.