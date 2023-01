Chemisch lek bij Vynova in Tessenderlo: "Hou ramen en deuren gesloten"

In Tessenderlo is vanochtend een chemisch lek ontstaan bij Vynova, in de Heilig Hartlaan. De brandweer van Zuid-West-Limburg is ter plaatse. "Er is een zoutzuurlek", legt Grtel Kerkhofs van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg uit. "Op dit moment is er geen rechtstreeks gevaar, maar uit voorzorg vragen we aan buurbewoners om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden, en eventueel ook het ventilatiesysteem uit te schakelen."