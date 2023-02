Crisiswoningen in Lier zitten vol: "Mensen die nu komen aankloppen, kunnen we geen onderdak bieden"

De renovatie liep vertraging op omdat er bij het aanstellen van het architectenbureau een onderzoek liep naar mogelijke belangenvermenging. Dat bleek achteraf niet het geval. "Normaal was die renovatie al achter de rug maar nu moet ze nog beginnen", legt Goris uit. "Hopelijk zijn er dit jaar al woningen klaar. Helaas kunnen we de mensen die nu nog komen aankloppen, geen onderdak bieden. Er is wel een samenwerking met de stad Mechelen waar we mensen naartoe kunnen sturen voor een tijdelijke opvang. Via ons Woonatelier en de Lierse Huisvestingsmaatschappij kunnen we mensen ook begeleiden in hun zoektocht naar een woning."