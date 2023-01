Tamino, Brihang en The Haunted Youth: de impact van De Nieuwe Lichting op de Belgische muziek is groot

In totaal was De Nieuwe Lichting al goed voor 32 nominaties bij de MIA’s. Slechts een winnaar is er in geslaagd zo'n nominatie te verzilveren: Tamino heeft al twee beeldjes op zijn schouw staan. Hij won vorige week de MIA in de categorie Alternative, iets wat hij in 2018 al eens had gedaan. Dit jaar klopte hij Sylvie Kreusch en The Haunted Youth. De band rond Joachim Liebens was ook genomineerd in de categorieën Groep en Doorbraak. Voor die laatste prijs was ook BLUAI, vorig jaar winnaar van De Nieuwe Lichting, genomineerd.